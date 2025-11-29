Libero verso il match con la Lazio: "Il Milan è di nuovo sulle spalle di Leao"
TUTTO mercato WEB
"Il Milan è di nuovo sulle spalle di Leao". E' questo uno dei titoli che Libero dedica allo sport all'interno delle sue pagine sportive. E poi ancora: Pulisic non recupera, Allegri punta tutto sul portoghese e spera in un colpo di Nkunku. Sarri ritrova Castellanos. L'appuntamento è per stasera a San Siro alle 20:45.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
4 Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile