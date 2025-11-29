Libero verso il match con la Lazio: "Il Milan è di nuovo sulle spalle di Leao"

"Il Milan è di nuovo sulle spalle di Leao". E' questo uno dei titoli che Libero dedica allo sport all'interno delle sue pagine sportive. E poi ancora: Pulisic non recupera, Allegri punta tutto sul portoghese e spera in un colpo di Nkunku. Sarri ritrova Castellanos. L'appuntamento è per stasera a San Siro alle 20:45.