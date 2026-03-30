I ragazzi d'oro lanciano la Nazionale, La Gazzetta dello Sport: "Azzurri, ora mancate solo voi"
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"Azzurri, ora mancate solo voi" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Domani la grande sfida tra Bosnia-Erzegovina e Italia che vale un posto ai Mondiali ma intanto i ragazzi d'oro dello sport italiano lanciano la nostra Nazionale.
Vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1, in MotoGp è show di Bezzecchi e nel tennis è sempre grande Sinner: Jannik ha vinto il titolo a Miami e ha completato il Sunshine Double. Domani tocca alla Nazionale di Rino Gattuso che deve provare a staccare il pass per il Mondiale che manca dal 2014.
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