Il derby si avvicina, Leggo: "Hermoso a rischio per Gasp, Sarri allerta Cataldi"
Nel weekend torna in campionato, con la sfida tra Lazio e Roma che è certamente una delle più interessanti della 4^ giornata. Questa mattina Leggo, con due titolo in prima pagina, ha parlato dell'avvicinamento alla stracittadina da parte delle due formazioni (entrambe con problemi di infortuni".
Si parte dalla Roma, con questo titolo in taglio alto: "Gasp, la prima nel derby. Stop Hermoso: a rischio". L'ex tecnico dell'Atalanta, dunque, potrebbe dover fare i conti con l'assenza del difensore ex Atletico Madrid. Si passa alla Lazio, sempre nella parte alta della prima pagina del quotidiano: "Il Taty c'è, rebus Rovella. E Sarri allerta Cataldi". Gara non da poco per il centrocampista, cresciuto nel vivaio biancoceleste.
