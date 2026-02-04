Il Milan vince 3-0 sul Bologna, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Lungo muso"
"Lungo muso" è il titolo lanciato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport per commentare il 3-0 con cui il Milan si è sbarazzato ieri sera del Boogna al Dall'Ara nel posticipi della 23esima giornata di Serie A: "Il Milan si diverte. Allegri vince 3-0 al Dall'Ara: messaggio per l'Inter. Max a -5 da Chivu. Partita a senso unico e 22° risultato utile di fila. Apre Loftus-Cheeck, rigore di Nkunku (5° gol), Rabiot completa la festa".
Questa sera tornerà in campo l'Inter, ma in Coppa Italia: alle 21 è in programma a Monza il quarto di finale contro il Torino. "Inter, alle 21 il Toro in Coppa. Tifosi, trasferte vietate per sue mesi: ultras arrestato".
Poco sotto si parla del mercato della Juventus e delle prime mosse per la prossima stagione: "Juve, blitz per Senesi. L'argentino si svincola il 30 giugno: Comolli in prima fila".
Nel taglio basso spazio anche al Napoli ("Ricavi e debiti: il modello Napoli") e all'indagine sul mercato di gennaio ("La A parla straniero: solo sette U23 italiani").
