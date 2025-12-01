Fiorentina ko e ancora ultima, Corriere Fiorentino in apertura: "Sulla strada per l'inferno"
"Sulla strada per l'inferno" scrive il Corriere Fiorentino in apertura quest'oggi commentando così l'ennesima sconfitta della Fiorentina, stavolta in casa dell'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino. Con un gol per tempo la Dea ha liquidato i viola.
Si allunga la distanza la distanza dalla zona salvezza: situazione complicata. A fine gara dialogo tra la squadra e i tifosi giunti a Bergamo, con Vanoli e Dzeko che hanno chiesto il supporto della gente per uscire dalla crisi.
Servirà un miracolo ai viola per mantenere la categoria: nella storia della Serie A, infatti, nessuna squadra è mai riuscita a salvarsi senza aver raccolto nemmeno una vittoria nelle prime tredici giornate di campionato.
