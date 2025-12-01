L'Atalanta sorride e batte la Fiorentina. L'Eco di Bergamo apre sulla Dea: "Inizia la risalita"

Il quotidiano L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sull'Atalanta, che ha chiuso al meglio la tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri infatti sono riusciti a imporsi sulla Fiorentina, sconfitta dalle reti di Kossounou e Lookman. Una rete per tempo per la Dea, che ha cancellato tre sconfitte consecutive con un successo fondamentale ai fini della risalita della classifica.

L'Atalanta infatti si è portata a quota 16, centrando un successo che in campionato mancava da oltre due mesi. L'ultima affermazione della Dea infatti risaliva al 21 settembre, quando i nerazzurri passarono per 0-3 in casa del Torino. A Bergamo poi era arrivata una sola vittoria, visto che l'Atalanta era riuscita a battere soltanto il Lecce lo scorso 14 settembre. Il percorso degli uomini di Palladino ora proseguirà sabato 6 dicembre, con la trasferta in programma al Bentegodi di Verona.

Una gara che la Dea non vorrà steccare affatto, per raccogliere nuovi punti e soprattutto trovare una continuità che in campionato è mancata parecchio negli ultimi tempi. Questa settimana però coinciderà anche con l'esordio in Coppa Italia dei nerazzurri, che mercoledì prossimo ospiteranno il Genoa alla New Balance Arena di Bergamo. In caso di passaggio del turno, l'Atalanta affronterà una tra Juventus e Udinese.