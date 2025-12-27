Il trofeo esposto nel centro storico, Il Mattino in prima pagina: "La Supercoppa della città"

"La Supercoppa della città" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. La coppa appena vinta in Arabia Saudita è stata esposta presso l’Official Store di Piazza San Domenico, dove resterà visibile dal 26 dicembre al 4 gennaio. "Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di vivere da vicino il prestigioso titolo appena conquistato dal Club, in uno spazio che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio partenopeo" recita il comunicato azzurro.

Intanto la squadra di Antonio Conte torna a tuffarsi nuovamente sul campionato. A Cremona inizia il tour de force che porterà poi alla sfida con la Juventus tra meno di un mese.