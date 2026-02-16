Il tunnel come un ring. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter-Juve, inchiesta Figc"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina dedica ancora ampio spazio al derby d'Italia tra Inter e Juventus, macchiata da parecchie polemiche. Elkann infatti ha telefonato al presidente della Figc Gabriele Gravina, chiedendo rispetto dopo quanto accaduto a San Siro: al centro delle discussioni il rosso estratto ai danni di Pierre Kalulu e la reazione dell'interista Bastoni. Il difensore è stato minacciato sui social network ma alla fine verrà convocato per i prossimi impegni dell'Italia.

Le minacce tuttavia sono arrivate anche all'indirizzo dell'arbitro La Penna, che ha denunciato l'accaduto alla polizia postale. L'arbitro sarà fermato un mese dopo quanto accaduto durante il derby d'Italia ma la partita ha acceso anche il dibattito sulle simulazioni dei calciatori. A giudizio del designatore Rocchi, infatti, in Serie A i calciatori tendono a simulare eccessivamente.

NAPOLI - In primo piano spazio anche al Napoli, che ha raccolto un punto dalla sfida giocata al Maradona contro la Roma. Gli azzurri per ben due volte hanno recuperato i giallorossi, trascinati dalla doppietta di Malen. Dopo lo 0-1 il Napoli ha ritrovato la parità con Spinazzola mentre il 2-2 finale è stato firmato allo scadere da Alisson Santos. Il Napoli quindi sale a quota 50 mentre la Roma stacca la Juve e si porta a 47.