Immobile va al Paris FC, La Repubblica (ed. Bologna): "Parigi val bene un addio"
TUTTO mercato WEB
Finisce qui l'avventura di Ciro Immobile al Bologna. L'attaccante, dopo appena sei mesi, saluta e vola in Ligue 1. Per l'ex Lazio infatti saranno aperte le porte del Paris FC, formazione che è in lotta per la salvezza nel campionato francese. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Parigi val bene un addio. Immobile vola in Francia".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile