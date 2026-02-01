Fiorentina ko a Napoli, La Repubblica (ed. Firenze): "Un'altra sconfitta. E la classifica fa paura"
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina esce sconfitta dal "Maradona". La squadra di Paolo Vanoli viene battuta 2-1 dal Napoli e vede sempre di più il baratro della zona retrocessione. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Fiorentina a testa bassa, a Napoli un’altra sconfitta. E la classifica fa paura".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile