Immobile al Paris FC, Corriere di Bologna: "Bye bye Ciro: un flop durato sei mesi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:28Rassegna stampa
Yvonne Alessandro

Il grande ritorno in Italia del 35enne italiano non è andato come sperato. Ciro Immobile è stato una delusione in quel di Bologna nell'arco di sei mesi, tra infortuni che lo hanno debilitato e un rientro mai avvenuto del tutto. "Bye bye Ciro", il saluto proposto in prima pagina dal Corriere di Bologna: per l'ex Scarpa d'Oro nei tempi gloriosi della Lazio è tempo di una nuova avventura all'estero.

Infatti il centravanti italiano ha accettato la sfida al Paris FC, nella capitale francese, ed è già partito per raggiungere il suo nuovo club ieri. Ora il club rossoblù è costretto a intervenire sul mercato per coprirsi dall'addio di Immobile, entro domani alle 20, ossia gong predisposto per la chiusura della finestra di trasferimenti invernale.

Ieri Stéphane Gilli, allenatore del Paris FC, non ha voluto sbottonarsi troppo a riguardo: "Immobile? È un attaccante che fa gol, che gioca nel Bologna, è un ottimo giocatore", ha evidenziato il tecnico francese di 51 anni in tono scherzoso. "Si dicono molte cose sulla stampa, non è un segreto il profilo che stiamo cercando: un attaccante capace di segnare. Che volete che vi dica? (ride, ndr) Non posso rispondervi". Insomma bocca cucita, salvo poi aggiungere: "Posso parlare dei miei giocatori, ma non di quelli che ancora non lo sono. Se lo desidero ma è ancora troppo presto per dire che è un giocatore del Paris FC? Mi piace come ha posto la domanda, ma rimane una sua considerazione".

