Torino, oggi sfida al Lecce. La Repubblica (ed. Torino): "Baroni si gioca la panchina"
Ultima chiamata per Marco Baroni. Il tecnico del Torino si gioca molto quest'oggi in casa. La formazione granata infatti scenderà in campo fra le mura amiche contro il Lecce di Eusebio Di Francesco per rimediare al pesante 6-0 subito a Como la settimana scorsa. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "Toro, con il Lecce Baroni si gioca la panchina".
