Infortunio per Simeone, Corriere Torino in prima pagina: "Granata in ansia per il Cholito"
"Granata in ansia per il Cholito" scrive il Corriere Torino in prima pagina quest'oggi soffermandosi sull'infortunio occorso in queste ore a Giovanni Simeone, autore sin qui di 4 gol in campionato, e finito ko per una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il Toro rischia di dover rinunciare a lui per diverse settimane.
Il comunicato - "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".
Problemi in nazionale invece per Ilic. Il centrocampista è uscito anzitempo nella partita Inghilterra-Serbia a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba per valutare al meglio il da farsi.