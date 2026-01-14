Inter e Napoli in campo nei recuperi, La Gazzetta dello Sport titola: "Ring scudetto"

Questa sera l'Inter ospita il Lecce, nel pomeriggio il Napoli se la vedrà con il Parma. La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina con i recuperi della 16esima giornata di Serie A e lo scontro a distanza in vetta: "Ring scudetto - recita il titolo principale -. Inter e Napoli in casa nei recuperi. La capolista con il Lecce per la corona d'inverno. I campioni con il Parma, 2 turni di stop per Conte".

Nel taglio alto si parla invece del la vittoria del Torino all'Olimpico contro la Roma. Un successo che spedisce i granata ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Che Toro! La Roma è fuori. Coppa Italia: vince 3-2, è ai quarti. Doppietta di Adams, decide Ilkhan: ora l'Inter. Gasp lancia Arena, in gol a 16 anni. Preso Vaz".

L'argomento trattato di spalle è invece il mercato del Milan ("Goretzka, il Milan ci prova. E se Modric non rinnova..."), dell'Atalanta ("Raspadori, colpo Atalanta. Beffa e tutti e fa felice Gattuso") e della Juventus, dove si continua a parlare del possibile ritorno di Federico Chiesa ("Chiesa per la Juve si taglia l'ingaggio. La mossa per tornare in bianconero").