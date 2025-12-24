Inter, il 2026 sarà l'anno di Esposito e La Gazzetta dello Sport titola: "Vai con Pio"

"Vai con Pio" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul giovane attaccante nerazzurro. L'anno che si sta concludendo ha rivelato che quel ragazzo, rimasto fuori in Arabia Saudita, sarebbe stato un caposaldo della squadra del futuro. Ha cominciato la stagione nell’indifferenza generale, come se fosse uno dei tanti Primavera aggregati alla prima squadra.

Ma in società pensavano e speravano in qualcosa di diverso dopo averlo visto furoreggiare in Serie B. Pio ha dimostrato giorno dopo giorno di meritare la fiducia, anche dei compagni più esperti. Nel 2026 Pio proverà a fare l’ultimo passo, il salto decisivo tra il mondo degli adolescenti e quello degli adulti: l'infortunio di Bonny, che purtroppo deve fermarsi per un po’, gli aprirà un ventaglio di possibilità a breve termine, in quanto unica alternativa alla ThuLa.