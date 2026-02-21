Emergenza Inter, serve una risposta da scudetto. Corriere della Sera: "L’Inter coi cerotti cerca gol nuovi"
L’Inter si presenta a Lecce senza il suo leader. Lautaro Martinez, fermato da un problema al polpaccio rimediato a Bodo, salterà un ciclo di partite che comprende campionato e coppe. Un’assenza pesante in un momento chiave della stagione, con la squadra di Chivu chiamata a difendere il vantaggio in classifica e a raddrizzare il cammino europeo.
Oltre al capitano, mancheranno anche Calhanoglu e Barella, mentre Dumfries è ancora ai box. L’emergenza a centrocampo viene tamponata dal rientro di Frattesi e dalla disponibilità di Zielinski. In attacco toccherà a Thuram e Pio Esposito prendersi il peso dell’offensiva, con il tecnico che chiede un contributo maggiore anche alle mezzali.
Il Lecce, reduce da due vittorie consecutive, rappresenta un ostacolo insidioso. All’andata fu decisivo l’ingresso di Esposito, stavolta servirà uno scatto collettivo. Senza Lautaro, “è il momento per tutti di prendersi qualche responsabilità in più” - racconta il quotidiano - Lo scatto scudetto passa dal Via del Mare.