Inter rimontata due volte dal Napoli, La Gazzetta dello Sport titola: "Belle forti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Yvonne Alessandro

Prima Dimarco, poi Calhanoglu su rigore, ma alla fine il Napoli ha saputo riacciuffare in entrambe le situazioni l'Inter: è finito 2-2 il big match di San Siro ieri, merito della doppietta furente di McTominay. "Belle forti", la prima pagina a proposito delle due favorite del campionato La Gazzetta dello Sport. Conte espulso dopo il rigore: "Vergognatevi". Mentre Chivu risponde: "Sarà duello fino alla fine".

"Pazzo Milan, si salva ancora. Allegri attacca", il titolo a centro-destra: Comuzzo su calcio di punizione aveva prospettato guai seri per i rossoneri, ma Nkunku al 90' ha risposto con l'1-1 finale sulla Fiorentina al Franchi. Max: "Troppi errori, senza cattiveria", la bacchettata riservata ai suoi ragazzi nel post-partita.

"Svolta Raspadori, aspetta il Napoli. La Roma su Malen", il titolo in taglio alto proposto riguardo il calciomercato invernale: Gasperini continua a premere sul tasto dell'attaccante dell'Atletico Madrid, ma il giocatore ha chiarito la sua posizione e vorrebbe tornare da Conte. Invece i giallorossi hanno virato sul centravanti olandese dell'Aston Villa, classe '99.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
