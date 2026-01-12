Inter rimontata due volte dal Napoli, La Gazzetta dello Sport titola: "Belle forti"

Prima Dimarco, poi Calhanoglu su rigore, ma alla fine il Napoli ha saputo riacciuffare in entrambe le situazioni l'Inter: è finito 2-2 il big match di San Siro ieri, merito della doppietta furente di McTominay. "Belle forti", la prima pagina a proposito delle due favorite del campionato La Gazzetta dello Sport. Conte espulso dopo il rigore: "Vergognatevi". Mentre Chivu risponde: "Sarà duello fino alla fine".

"Pazzo Milan, si salva ancora. Allegri attacca", il titolo a centro-destra: Comuzzo su calcio di punizione aveva prospettato guai seri per i rossoneri, ma Nkunku al 90' ha risposto con l'1-1 finale sulla Fiorentina al Franchi. Max: "Troppi errori, senza cattiveria", la bacchettata riservata ai suoi ragazzi nel post-partita.

"Svolta Raspadori, aspetta il Napoli. La Roma su Malen", il titolo in taglio alto proposto riguardo il calciomercato invernale: Gasperini continua a premere sul tasto dell'attaccante dell'Atletico Madrid, ma il giocatore ha chiarito la sua posizione e vorrebbe tornare da Conte. Invece i giallorossi hanno virato sul centravanti olandese dell'Aston Villa, classe '99.