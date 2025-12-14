Juve in vendita? Elkann dice no. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: “Offerta respinta”

John Elkann ci mette la faccia. Nei giorni scorsi il numero uno del colosso delle cryptovalute Tether si era detto pronto a rilevare la maggioranza della Juventus ma l’attuale proprietario del club prima ha detto no con un comunicato, poi ieri ha pubblicato un video in cui diceva: “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo, la Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande: la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita".

Juventus peraltro impegnata questa sera sul difficile campo del Bologna, alle 20:45, in un match che potrebbe dire molto sulle reali chance di qualificazione alla Champions dei bianconeri. Oggi in campo anche le due squadre che cercheranno di mantenere la testa della classifica: il Mila accoglie a San Siro il Sassuolo nel lunch match delle 12:30, alle 15:00 invece Napoli ospite sul campo dell’Udinese.

La Juventus è protagonista anche di un possibile intreccio di mercato che la rosea mette in prima pagina: i bianconeri sono interessati a Frattesi, per questo l’Inter sarebbe disposta a chiedere uno scambio con Khephren Thuram così da riconciliarlo assieme al fratello Marcus.