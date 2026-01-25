Kilicsoy e Palestra firmano la vittoria, L'Unione Sarda: "Cagliari, due bacioni a Firenze"
Colpo esterno del Cagliari. La squadra di Fabio Piscane si è imposta per 2-0 al "Franchi" di Firenze superando la Fiorentina in uno scontro importante per la salvezza. Decisive i gol di Kilicsoy e Palestra. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Cagliari, due bacioni a Firenze".
