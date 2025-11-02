Kostic e Cambiaso firmano tre punti, La Repubblica (ed. Torino): "Buona la prima per Spalletti"
Tre punti per iniziare. Luciano Spalletti parte con il piede giusto sulla panchina della Juventus. I bianconeri infatti si sono imposti per 2-1 sul campo della Cremonese grazie ai gol realizzati da Kostic e da Cambiaso. Questo il titolo dell'edizione torinese de La Repubblica: "Juve, per Spalletti buona la prima. Kostic e Cambiaso firmano tre punti".
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
