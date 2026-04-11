L'appello di Renato Olive al Quotidiano di Puglia: "Lecce, a Bologna credici"
"Lecce, credici a Bologna". L'appello ai ragazzi di Di Francesco arriva dal Quotidiano di Puglia. Sulle colonne del quotidiano pugliesel'intervita a Renato Olive, doppio ex della sfida, che vede nei salentini la squadra favorita dalle circostanze. Secondo Olive, il Bologna di Vincenzo Italiano è attualmente distratto dall'imminente ritorno di Europa League contro l'Aston Villa, un impegno che prosciugherà energie fisiche e mentali ai rossoblù. Questo scenario offre al Lecce una chance d'oro per strappare punti salvezza al Dall'Ara, a patto di cancellare subito il brutto scivolone interno subito contro l'Atalanta.
L'analisi di Renato Olive si sposta poi sulla gestione societaria, lodando il lavoro del presidente Saverio Sticchi Damiani e di Pantaleo Corvino, capaci di mantenere il club in Serie A nonostante investimenti ridotti rispetto alle big. Per la volata salvezza, l'ex mediano vede una corsa a tre tra Cagliari, Lecce e Cremonese, con i giallorossi avvantaggiati da un calendario più morbido. In ottica scudetto, invece, il fasanese punta con decisione sull'Inter di Cristian Chivu, rigenerata dal successo sulla Roma, pur non escludendo una clamorosa rimonta del Napoli di Antonio Conte.
Infine, un pensiero speciale viene dedicato al Como di Cesc Fabregas, indicato da Olive come la vera rivelazione del campionato per la qualità del gioco espresso. Mentre si gode il successo del suo centro sportivo a Torre Canne, l'ex idolo dei tifosi salentini confessa di essere pronto a tornare in panchina come capo allenatore, dopo le esperienze al fianco di Roberto Donadoni. Per ora, però, il suo sguardo resta fisso sulla volata finale della Serie A, dove il Lecce è chiamato a sfruttare ogni minima distrazione delle avversarie per centrare la quarta storica salvezza consecutiva.
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