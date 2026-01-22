"L'Atalanta si illude ma poi cada in casa col Bilbao". Così L'Eco di Bergamo in prima pagina

Il vantaggio di Scamacca non basta all'Atalanta, ribaltata 3-2 dall'Athletic Bilbao (rete di Krstovic nei minuti finali) e al momento fuori dalle prime otto della League Phase di Champions League. L'Eco di Bergamo parla ovviamente in prima pagina del ko casalingo incassato dai nerazzurri, comunque certi di un posto ai playoff: "Champions, l'Atalanta si illude ma poi cada in casa col Bilbao", titola al centro della prima pagina odierna.

Il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, ha analizzato così in conferenza stampa la sconfitta di ieri: "Risultato inspiegabile. Avevamo fatto un grandissimo primo tempo dove eravamo in pieno comando della gara, e potevamo fare il secondo gol. A fine primo tempo ho chiesto alla squadra di entrare da squadra matura, ma invece è stato l'opposto: black out totale per 15 minuti perché nell'1-1 dovevamo stare dentro la gara, Non possiamo permetterci questa sconfitta: loro hanno siglato tre tiri facendo tre goal. Peccato, ma ora serve guardare avanti. Sul primo gol poteva fischiare il fallo su Djimsiti visto l'andamento dei giudizi dell'arbitro per tutta la durata della gara. Tuttavia abbiamo preso dei goal inspiegabili che noi di solito non concediamo mai. La squadra ha subito il primo gol, ma non è una questione di difesa: tutta la squadra poteva fare di più".