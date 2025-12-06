L'Inter attende il Como di Fabregas a San Siro, Corriere dello Sport: "Cesc test"
"Cesc test". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Sfida molto interessante questa sera a San Siro per l'Inter,. I nerazzurri di Cristian Chivu sfideranno il Como di Fabregas. I nerazzurri vogliono conquistare punti per cercare di tornare in vetta alla classifica ma dall'altra parte ci sono i lariani del tecnico spagnolo che hanno perso solo una partita in questo inizio di stagione.
