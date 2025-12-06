Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 6 dicembre
Il sorteggio Mondiale è uno degli argomenti principali trattati quest'oggi dalle prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 6 dicembre 2025, e che vi proponiamo in calce. L'Italia deve superare i playoff ma in caso di qualificazione si ritroverebbe nel girone con il Canada, il Qatar e la Svizzera.
Spazio poi ai temi del nostro campionato pronto a ripartire quest'oggi con la 14esima giornata. Alle 18 un match importante a San Siro con la sfida tra l'Inter di Chivu e il Como di Cesc Fabregas. Domani poi il big match tra Napoli e Juventus.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
