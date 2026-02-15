L'Inter batte la Juve ridotta in 10, La Repubblica evidenzia: "Polemica sull'espulsione"

"L'Inter batte la Juve in 10", il titolo in taglio alto su La Repubblica stamane riguardo il successo dei nerazzurri ieri nel Derby d'Italia a San Siro (3-2), ma Pierre Kalulu non si è contenuto. Il difensore bianconero ha perso le staffe in seguito alla decisione dell'arbitro La Penna di buttarlo fuori per somma di ammonizioni, con l'ultimo giallo per contatto su Bastoni ritenuto dai più come svista importante del direttore di gara.

L'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, si è presentato in conferenza stampa per dichiarare: “Voglio scusarmi con i tifosi perché stasera non abbiamo potuto giocare a pallone. Questa sera noi abbiamo perso tre punti ma il calcio italiano ha perso molto di più ed è inaccettabile. Noi come club e come proprietà e squadra combatteremo fino alla fine della stagione”.

Fronte unito con Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy: "Siamo qui come società uniti ai giocatori. Quello che è successo questa sera è inaccettabile ed è difficile parlare di calcio. Uno spettacolo è stato rovinato da un protocollo che va cambiato. Da inizio stagione e tutti si lamentano in modi e tempi diversi, siamo. Sempre stati produttivi e il calcio italiano deve cambiare. Quello che è successo sta sera non possiamo tollerarlo”.