L’Inter capolista batte 1-0 l’Udinese. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: “Lautaro canta”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre la propria prima pagina con la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, venuto a mancare nella giornata di ieri all'età di 76 anni. "La Fiorentina è la cosa più bella che si è regalato" si legge nell'annuncio del decesso, che ha scosso tutto il mondo dello sport. I viola scenderanno comunque in campo quest'oggi a Bologna per il 21eesimo turno di campionato.

Turno che ieri ha visto il momentaneo allungo a +6 dell'Inter sul secondo posto. Al Bluenergy Stadium contro l'Udinese alla squadra di Chivu è bastata la rete realizzata al 20' da Lautaro Martinez e confezionata da Pio Esposito per vincere un match importantissimo e mettere pressione sul Milan, agganciato anche dal Napoli dopo la vittoria per 1-0 grazie al gol di Lobotka ottenuta al Maradona contro il Sassuolo.

In serata, infine, la Juventus vede infrangere la sua striscia di sette risultati utili consecutivi perdendo dopo 6 anni in campionato contro il Cagliari. Alla Domus Arena dominano i bianconeri ma alla fine sono i sardi ad avere la meglio con la rete realizzata da Luca Mazzitelli. Con questa sconfitta la formazione allenata da Luciano Spalletti resta quinta a 39 punti.