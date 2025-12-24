L'Inter si mette in prima fila, il Corriere dello Sport: "Palestra come Lookman"
"Palestra come Lookman": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'Inter si mette in prima fila: tavolo a tre con Atalanta e Cagliari, che intrigo. Ausilio lavora per prendere il terzino in estate, ma la Dea può riportarlo a casa già a gennaio. Trattativa avviata con Giulini, che chiede ai Percassi i prestiti di Brescianini e Maldini.
Spazio anche ai freschi vincitori della Supercoppa Italiana, con il seguente titolo in taglio alto: "Napoli ha il suo re". Conte nella storia del club partenopeo: due titolo in sette mesi. Ha vinto la Supercoppa dopo lo scudetto: ora sogna un altro trionfo nell'anno del centenario. Il mercato sarà a saldo zero: il West Ham su Lucca.
