L'Inter travolge 4-1 la Cremonese, Corriere dello Sport in apertura: "Troppo Bonny"
Finisce 4-1 in favore dell'Inter la sfida di San Siro fra gli uomini di Chivu e la Cremonese. La formazione nerazzurra dilaga contro i grigiorossi di Davide Nicola grazie ai gol di Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella mentre nel finale Bonazzoli ha realizzato il gol della bandiera. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dedicato all'ex attaccante del Parma: "Troppo Bonny".
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
