L'Inter travolge la Cremonese, alle 20.45 il big match. La Repubblica: "Stasera Juve-Milan"
"Inter-Cremonese 4-1, stasera sfida Juventus-Milan". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Successo largo degli uomini di Cristian Chivu che si sono imposti per 4-1 sulla Cremonese con i gol di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella e arrivano alla pausa per le Nazionali con tre punti importanti. Stasera all'Allianz Staidum ci sarà la super sfida invece fra la Juventus di Igor Tudor e il Milan di Massimiliano Allegri.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Serie C
Calcio femminile