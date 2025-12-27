L'orgoglio bianconero di Thuram, Tuttosport in apertura: "Vinci Juve, sei il meglio"

"Vinci Juve, sei il meglio" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. L'orgoglio bianconero di Thuram: "Siamo nel club più importante d'Italia e fra i top al mondo. E io qui voglio imitare mio padre". La notte speciale di Buffon jr. Mercato: per gennaio torna caldo Norton-Cuffy del Genoa per rinforzare le fasce, tante richieste per Adzic.

In campo il Toro - "Toro, voglia di rimonta made in Italy": Simeone subito con Adams e stadio pieno sognando la 3ª vittoria di fila. Il tecnico: "Vogliamo costruire qualcosa di duraturo". Il ds lavora a una squadra più italiana: piace Barbieri per la fascia.