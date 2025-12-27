L'orgoglio bianconero di Thuram, Tuttosport in apertura: "Vinci Juve, sei il meglio"
"Vinci Juve, sei il meglio" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. L'orgoglio bianconero di Thuram: "Siamo nel club più importante d'Italia e fra i top al mondo. E io qui voglio imitare mio padre". La notte speciale di Buffon jr. Mercato: per gennaio torna caldo Norton-Cuffy del Genoa per rinforzare le fasce, tante richieste per Adzic.
In campo il Toro - "Toro, voglia di rimonta made in Italy": Simeone subito con Adams e stadio pieno sognando la 3ª vittoria di fila. Il tecnico: "Vogliamo costruire qualcosa di duraturo". Il ds lavora a una squadra più italiana: piace Barbieri per la fascia.
Assenti in campo, spalti stracolmi. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce: col Como il tifo dei 30mila"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
