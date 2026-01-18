La Fiorentina piange la morte di Commisso. Il Corriere Fiorentino: "Il giorno più triste"

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino apre con la notizia che nella giornata di ieri ha scosso Firenze: il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto all’età di 76 anni. Da tempo le sue condizioni di salute destavano preoccupazione e mancava dal capoluogo toscano dall’aprile 2025.

In sei anni e mezzo alla guida della Fiorentina - definita nell’annuncio della sua scomparsa “la cosa più bella che si sia regalato” - lascia un’ importante eredità: il ritorno nelle competizioni europee, le tre finali perse, gli ingenti investimenti, le cessioni di Vlahovic e Chiesa alla Juventus, le battaglie per lo stadio e contro i procuratori, fino al suo orgoglio più grande: il Viola Park. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei club e di grandi personalità del mondo del calcio e non solo.

La Fiorentina nel frattempo ha deciso di scendere in campo oggi al Dall'Ara per affrontare il Bologna. La squadra prima del fischio di inizio effettuerà la fase di riscaldamento con una maglietta speciale in onore di Commisso. Inoltre, durante la partita, i calciatori indosseranno la consueta fascia di lutto al braccio.