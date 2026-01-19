La Roma riscatta la Coppa. La Stampa: "Malen si sblocca subito ma il Toro si arrende"
"Malen si sblocca subito ma il Toro si arrende" è il titolo de La Stampa in prima pagina quest'oggi per commentare la sconfitta interna del Torino di Baroni contro la Roma di Gasp per 0-2. Con l’olandese in gol anche Dybala, fischi per la squadra di Baroni che non riesce a ripetere il match di Coppa Italia. I giallorossi ora sono quarti in classifica da soli.
"Alla Roma basta il compitino: in campionato stavolta non c’è storia". Cinque giorni dopo la sconfitta in Coppa Italia, la squadra di Gasperini si prende una bella rivincita sul Torino, 2-0 facile facile. I giallorossi dovevano vincere per approfittare della sconfitta della Juventus e l’hanno fatto, trascinati da un giocatore che non conosce tempo, Dybala.
Sorpasso sui bianconeri e quarto posto. "Invece non conosce fine l’emorragia dei granata, alla terza sconfitta consecutiva e alla quinta in casa nelle ultime sei giornate. Un rendimento allarmante che fotografa alla perfezione il cammino mediocre della formazione granata", scrive il quotidiano.
