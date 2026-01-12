La sfida Scudetto finisce 2-2. Il Corriere dello Sport apre su Inter-Napoli: "Troppo bella"

"Troppo bella". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla sfida Scudetto giocata da Inter e Napoli. Una gara spettacolare quella di San Siro, finita con uno spettacolare 2-2. Sfida aperta dal gol di Dimarco, a cui nel primo tempo ha risposto McTominay. Nella ripresa i nerazzurri sono tornati avanti con un rigore di Calhanoglu, che ha causato anche delle polemiche portando all'espulsione di Antonio Conte. Napoli che poi ha ritrovato la parità con McTominay, portandosi a quota 39 in classifica. L'Inter invece resta al primo posto con 43 punti.

MILAN - In prima pagina anche il Milan, fermato dal secondo pareggio consecutivo. Il Diavolo non è andato oltre l'1-1 all'Artemio Franchi, dove la Fiorentina si è portata avanti con Comuzzo. Una gara risolta soltanto nel finale da Nkunku, che ha evitato il tracollo dei rossoneri, sempre secondi ma adesso a quota 40. Punto salvezza invece per la Fiorentina, ora con 14 punti e distante due lunghezze dalla zona salvezza.

JUVENTUS - In primo piano anche il posticipo di questa sera, che coinvolgerà Juventus e Cremonese. I bianconeri infatti alle 20.45 se la vedranno contro i grigiorossi all'Allianz Stadium, con il chiaro obiettivo di portare a casa la vittoria. Un successo sarebbbe fondamentale per la formazione di Luciano Spalletti, che aggancerebbe Roma e Napoli a quota 39.