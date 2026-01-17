La Signora va in Sardegna, L'Unione Sarda: "C'è la Juventus, la carica di Mina"
"C'è la Juventus, la carica di Mina" scrive L'Unione Sarda in prima pagina quest'oggi. Contro una lanciatissima Juventus (Unipol Domus, oggi alle 20.45) Yerry Mina potrebbe tornare al centro della difesa. Mister Pisacane chiede ai suoi una prova di cuore e di carattere, confidando sulla carica dei tifosi.
Sono 25 i calciatori convocati da Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, in vista della gara di domani con la Juventus. Sempre out Deiola a centrocampo, torna a disposizione Yerry Mina.
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Mina, Zappa, Zè Pedro, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Liteta.
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Sebastiano Esposito.
