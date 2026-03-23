Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedi 23 marzo
Il momento dell’Inter domina le aperture odierne, tra risultati che non arrivano e una classifica che inizia a farsi più corta alle spalle. Il pareggio di Firenze certifica una fase complicata per i nerazzurri, raggiunti nella ripresa dopo il vantaggio iniziale e ora con un margine ridotto su Milan e Napoli, entrambe tornate pienamente in corsa. La squadra di Christian Chivu paga un calo evidente nella continuità e nelle prestazioni, con segnali di difficoltà che riguardano anche alcuni singoli chiave come Marcus Thuram.
Tiene banco anche la reazione della Roma, capace di rilanciarsi dopo le fatiche europee con una vittoria di misura che vale l’aggancio alla Juventus e riapre la corsa Champions. I giallorossi trovano risposte concrete, trascinati da Robinio Vaz, mentre il Como continua a stupire con un netto successo che conferma l’ottimo momento. Sullo sfondo, si accende il dibattito sulle panchine: dalla posizione di Luciano Spalletti, tra esigenze tecniche e richieste di rinforzi, fino alle riflessioni in casa Milan dopo un rendimento altalenante nelle ultime settimane.
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