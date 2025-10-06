Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 6 ottobre

Le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali di questa mattina, lunedì 6 ottobre, sono tutti dedicati alle gare della sesta giornata di campionato, andata in archivio in serata con uno scialbo 0-0 tra Juventus e Milan.

Nel giorno del ritorno di Allegri allo Stadium, gioca meglio il Milan rispetto alla Juventus, che incappa nel quinto pareggio di fila. Le occasioni più grosse sono state una per parte e si sono avute nel secondo tempo: prima Maignan è miracolo su Gatti; poi Pulisic tira alle stelle un calcio di rigore.

Il pareggio permette a Napoli e Roma di restare appaiate in testa alla classifica, entrambe vittoriose rispettivamente contro Genoa e Fiorentina. Sorride anche il Bologna, che torna alla vittoria strapazzando il Pisa per 4-0. Non vanno oltre l’1-1 invece Udinese e Cagliari, nell’anticipo della domenica.