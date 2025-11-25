Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 25 novembre

Serie A e Champions League sono gli argomenti di spicco trattati sulle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani in edicola oggi, martedì 25 novembre. La 12esima giornata di campionato si è conclusa ieri con la prepotente vittoria del Como (5-1 in casa del Torino con super Addai, protagonista con una doppietta) e con il pareggio raggiunto all'ultimo dal Sassuolo contro il Pisa: al Mapei Stadium finisce 2-2 grazie alla zampata last minute di Thorstvedt.

Intanto oggi si riparte anche in Europa con la quinta giornata della fase campionato della League Phase della Champions League, con Juventus e Napoli in campo questa sera: i bianconeri se la vedranno in trasferta contro il Bodo/Glimt, mentre la squadra di Conte ospiterà il Qarabag al Maradona.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 25 novembre

14.00 Chelsea-Barcellona (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Youth League) - UEFA.TV

18.00 Sorrento-Crotone (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

18.45 Ajax-Benfica (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT

18.45 Galatasaray-Union SG (Champions League) - SKY SPORT

20.30 Ravenna-Arzignano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT

21.00 Bodo/Glimt-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

21.00 Napoli-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

21.00 Chelsea-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT

21.00 Manchester City-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Marsiglia-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Slavia Praga-Athletic (Champions League) - SKY SPORT