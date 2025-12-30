Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 30 dicembre
Campo e mercato nelle prime pagine dei principali giornali sportivi e stranieri in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2026. Uno dei titoli principali è sul Milan e sul forte interesse turco per Christopher Nkunku, protagonista con una doppietta del 3-0 rossonero sul Verona nell'ultimo match di campionato: si parla di offerta del Fenerbahce per l'attaccante arrivato in estate dal Chelsea.
Ampio spazio anche al duello a distanza tra Inter e Napoli, con l'ultimo botta e risposta tra Antonio Conte e Cristian Chivu, ma anche alla Roma, reduce dal 3-1 rifilato al Genoa di De Rossi all'Olimpico nel Monday Night: decisive le reti di Soulé, Koné e Ferguson. I gaillorossi scavalcano la Juventus e si trovano di nuovo al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League.
