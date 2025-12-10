Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 10 dicembre

La caduta dell'Inter contro il Liverpool per un rigore contestato ampiamente dal club nerazzurro e dalla stampa italiana, il successo ritrovato dall'Atalanta in Champions League e contro il Chelsea alla New Balance Arena sono tra gli argomenti principali dei quotidiani in edicola quest'oggi, mercoledì 10 dicembre. Finisce 1-0 a San Siro tra nerazzurri e Reds, a segno Szoboszlai dal dischetto al minuto 88 dopo trattenuta ravvisata dall'arbitro di Bastoni su Wirtz in area, su revisione al monitor e richiamo del VAR. La Dea stupisce e supera 2-1 i Blues di Enzo Maresca nel segno di Scamacca e De Ketelaere invece.

Oggi spazio alla Juventus contro i ciprioti del Pafos, Luciano Spalletti è pronto a rivoluzionare l'undici titolare e a dare una scossa. Il Napoli è atteso a Lisbona, al Da Luz, dal Benfica dei bassifondi di classifica di Champions League e soprattutto da José Mourinho, allenatore delle Aquile.