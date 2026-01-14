Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 14 gennaio

La Serie A che torna con i recuperi della 16^ giornata è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 14 gennaio. Inter e Napoli, reduci dallo scoppiettante scontro diretto, scendono entrambe in campo: alle 18.30 i partenopei in casa contro il Parma, mentre alle 20.45 i nerazzurri a San Siro contro il Lecce. Domani si completa il quadro con Verona-Bologna e Como-Milan.

Altri temi caldi sono la Coppa Italia e il mercato. Clamorosa impresa del Torino, che va a vincere per 2-3 sul campo della Roma e accede ai quarti di finale dove affronterà l'Inter. Parlando di possibili acquisti, da registrare il colpo Raspadori da parte dell'Atalanta (sorpasso al fotofinish sui giallorossi). Il Milan, invece, che dovrà rinunciare a Fullkrug per circa un mese, pensa a Goretkza.