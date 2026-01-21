Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 21 gennaio
La Champions che torna mandando in scena la penultima giornata della League Phase è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 21 gennaio. Ieri in campo due tra le formazioni italiane, ovvero Inter e Napoli. I nerazzurri hanno perso per 1-3 in casa contro l'Arsenal: terzo ko di fila, più lontana la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Per i partenopei, invece, solo un pareggio per 1-1 contro il Copenaghen. Strada in salita per la qualificazione ai playoff.
Oggi si completa il quadro, con Juventus e Atalanta che affrontano rispettivamente Benfica e Athletic Bilbao. La squadra di Spalletti non può permettersi passi falsi per blindare quantomeno un posto negli spareggi, mentre la Dea sogna un posto tra le prime 8. Mercato: Juve su forte En-Nesyri - che piace anche al Napoli - dopo i rallentamenti per Mateta.
