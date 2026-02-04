Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 4 febbraio

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 4 febbraio, sono riservate soprattutto alla vittoria esterna del Milan contro il Bologna: tripudio dei tifosi rossoneri presenti al Dall'Ara per il 3-0 dei ragazzi di Max Allegri che con questo risultato non hanno permesso all'Inter di fuggire in vetta. Le distanze rimangono immutate, i nerazzurri di Chivu rimangono a +5, mentre il Diavolo crea un solco di sette punti tra il secondo gradino del podio e il quinto posto in classifica.

Focus in casa Juventus sul tema rinnovi, tra quello di McKennie ancora da risolvere e soprattutto il prolungamento di Yildiz (si ipotizza fino al 2030) in realtà imminente: il talentino turco classe 2005 avrebbe raggiunto l'accordo per legarsi a lungo termine con il club bianconero. Nel frattempo nelle ultime ore si è rivisto Dusan Vlahovic alla Continassa, per le prime battute di lavoro ad hoc per spingere verso il rientro, fissato a marzo. Intanto il centravanti serbo resta pericolosamente in scadenza il prossimo 30 giugno.

Arrestato invece l'ultrà interista che ha lanciato in prossimità di Emil Audero un petardo nel corso della trasferta contro la Cremonese. Per il 19enne, che non è il tifoso ricoverato ad aver perso tre dita, scatta la flagranza differita: il divieto non vale per il derby. Stop invece alle trasferte dei sostenitori nerazzurri fino al 23 marzo, è arrivata l'ufficialità ieri.