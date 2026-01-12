Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 12 gennaio 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca la sfida Scudetto tra Inter e Napoli, che hanno dato spettacolo a San Siro dividendosi un punto dopo un pirotenico 2-2. Per i nerazzurri a segno Dimarco e Calhanoglu mentre per i partenopei doppietta di McTominay anche se non sono mancate le polemiche. Contestato il rigore assegnato all'Inter, che ha poi portato all'espulsione del tecnico azzurro Antonio Conte.

In primo piano anche il secondo pareggio di fila del Milan, bloccato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi: una gara aperta da Comuzzo, a cui ha risposto Nkunku al novantesimo. Sorride invece la Lazio, passata di misura al Bentegodi contro il Verona. Vince pure il Parma, passato per 1-2 in rimonta in casa del Lecce. Attesa anche per i posticipi di questa sera, con la Juventus che alle 20.45 se la vedrà contro la Cremonese all'Allianz Stadium.

Una sfida che i bianconeri vorranno assolutamente vincere, con l'intento di guadagnare terreno sulle rivali che hanno pareggiato. Alle 18.30 invece spazio allo scontro salvezza del Ferraris tra Genoa e Cagliari. In primo piano anche il mercato della Roma, che attende la decisione di Raspadori, tentato dal ritorno al Napoli: l'alternativa all'ex Sassuolo, per i giallorossi, adesso è Malen dell'Aston Villa.