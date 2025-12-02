Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di martedì 2 dicembre 2025
I principali quotidiani sportivi italiani in prima pagina si concentrano sull'infortunio di Dusan Vlahovic che nell'ultima gara di campionato si è procurato una lesione di alto grado all'adduttore sinistra. L'attaccante bianconero dovrà stare ia box per 3 mesi. Giovedì deciderà se operarsi, adesso tocca veramente a Jonathan David e a Openda. Oltre a loro, Spalletti si aggrappa al solito Kenan Yildiz, a partire da stasera, quando la Juventus tornerà in campo contro l'Udinese, negli ottavi di finale di Coppa Italia.
Spazio anche all'ultima partita della tredicesima giornata di Serie A che si è giocata ieri sera tra Bologna e Cremonese. La squadra di Davide Nicola sbanca clamorosamente il Dall'Ara vincendo 3-1, grazie alla doppietta di uno scatenato Jamie Vardy. Crollo in casa del Bologna che con una vittoria sarebbe potuto andare a -1 dalla vetta.
