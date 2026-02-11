Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 11 febbraio 2026
Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca il successo del Como, che ha avuto la meglio sul Napoli nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Decisivi i tiri di rigore per i lariani, che grazie alla parata di Butez su Lobotka hanno conquistato il pass per la doppia sfida contro l'Inter. In primo piano anche l'altro confronto di Coppa Italia, che questa sera vedrà sfidarsi Bologna e Lazio al Dall'Ara: chi vincerà accederà alla gara contro l'Atalanta.
Tra i temi principali c'è anche quello legato al rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus, dato che il ds Ottolini sta rimettendo in gioco il futuro dell'attaccante pensando anche a quello di McKennie. Nel frattempo la Juventus guarda anche al mercato estivo, visto che Ederson avrebbe detto sì a Spalletti: il brasiliano potrebbe lasciare l'Atalanta per 40 milioni di euro ma la Juve deve battere la concorrenza dell'Atlético Madrid.
Tra gli argomenti c'è anche quello legato al futuro della panchina del Torino, che vacilla ancora. Il tecnico Marco Baroni infatti potrebbe non essere confermato visto il rendimento della formazione granata che, in caso di rottura con l'ex Lazio, potrebbe virare nuovamente su Ivan Juric. Nel frattempo il nuovo arrivato Obrador si è fermato per tre settimane causa infortunio.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.