Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi 15 dicembre 2025

Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani spicca la vittoria dell'Inter, che si è ripresa la vetta della classifica passando per 1-2 in casa del Genoa. Un successo fondamentale quello dei nerazzurri, che al Ferraris hanno raccolto i tre punti grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez. L'Inter quindi si è portata a quota 33, superando il Milan che ha commesso un mezzo passo falso contro il Sassuolo a San Siro.

Nel lunch match della domenica infatti il Diavolo non è andato oltre il 2-2 contro i neroverdi. Ko invece per il Napoli, sconfitto di misura dall'Udinese e scivolato al terzo posto. Sale la Juventus, che ha espugnato il Dall'Ara di Bologna con un gol di Cabal portandosi al quinto posto. Spicca anche la seconda vittoria di fila dell'Hellas Verona, che ha avuto la meglio su una Fiorentina sempre più in crisi ed entrata ufficialmente in ritiro.

Sulle prime pagine poi non mancano i riferimenti alla Roma, che questa sera chiuderà la quindicesima giornata ospitando il Como all'Olimpico. Una gara che pesa tanto per entrambe le formazioni, con i giallorossi che potrebbero rilanciarsi in zona Scudetto con una vittoria, potenzialmente fondamentale dopo i due ko subiti contro Napoli e Cagliari.