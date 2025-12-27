“Maignan verso il sì”. La Gazzetta dello Sport apre con il rinnovo del portiere del Milan

C’è tanto mercato nella prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Gran parte dello spazio se lo prende il capitolo Maignan, alle prese con una trattativa per rinnovare il proprio contratto con il Milan.

I rossoneri hanno fatto la loro offerta ufficiale all’entourage del giocatore francese e ora sono in attesa di una risposta: rinnovo quadriennale fino al 2030 e ingaggio sui livelli di quello percepito da Leao (5 milioni di euro netti). Il portiere francese, scrive la rosea, il cui contratto scadrà nel giugno del 2026, dovrebbe accettare. Nel frattempo il Milan continua a sognare lo scudetto: domani a San Siro arriva l’Hellas Verona nel lunch match e i rossoneri dovranno sfatare il tabù piccole. In dubbio Leao.

Spazio poi al mercato della Roma, che ha individuato in Joshua Zirkzee il rinforzo per il proprio mercato invernale. Come scrive il quotidiano in prima pagina ci sarebbe stata una telefonata tra lo stesso giocatore e il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini, pronto ad abbracciarlo entro metà del prossimo mese.