Mancini-Esposito, gol last minute. La Stampa: "Gli azzurri dell'ultimo minuto, ma che fatica"

L'Italia ha dovuto aspettare gli ultimi minuti di partita per strappare tre punti sofferti a Chisinau. Per risolvere la pratica Moldavia sono servite le reti (entrambe di testa) di Mancini e Pio Esposito, arrivate a ridosso del 90' e in pieno recupero e decisive per il 2-0 azzurro: "Gli azzurri dell'ultimo minuto, ma che fatica in Moldova" recita oggi il titolo proposto in prima pagina da La Stampa.

"Ho visto un'Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta - l'analisi del ct azzurro Gennaro Gattuso a Rai Sport -. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti. Amareggiato? Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti. Sei partite di fila vinte in un girone non bastano per la qualificazione? Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel '94 c'erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene".