Milan, è emergenza esterni. Il QS in taglio basso: “Stop Estupinan e Saelemaekers”
È un Milan in emergenza quelli che potrebbe ripresentarsi alla ripresa del campionato, atteso alla gara interna che disputerà a San Siro contro la Fiorentina. La sosta, infatti, potrebbe aver privato Massimiliano Allegri dei suoi esterni di centrocampo.
Al momento l’infortunio alla caviglia patito da Pervis Estupinan non preoccupa. Il calciatore si trova in ritiro con la nazionale dell’Ecuador è non è previsto un ritorno a Milano.
Molta più apprensione, invece, per quando riguarda Saelemaekers, che potrebbe aver riportato una lesione muscolare. Il calciatore belga ha già lasciato il ritiro della propria nazionale e ha fatto ritorno a Milanello, dove verrà valutato dallo staff rossonero.
