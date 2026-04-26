Milan-Juventus, supersfida con vista Champions. Il QS: "Passo a due, ballo di Coppa"

"Passo a due, ballo di Coppa". Con questo titolo il QS apre la sua prima pagina di oggi, introducendo il match tra Milan e Juventus, che si giocherà a partire dalle 20.45 di oggi. I rossoneri sono attualmente terzi in classifica, i bianconeri quarti ed entrambe le squadre devono cercare di rafforzare la propria posizione in ottica corsa Champions League. Un eventuale passo falso di una delle due complicherebbe leggermente i piani, soprattutto per quanto riguarda gli uomini di Spalletti.

A San Siro, come sempre, atteso il pubblico delle grandi occasioni. Allegri alla vigilia ha comunque stemperato la tensione: "Non è una partita snodo, per la matematica servono 7 punti o meno, lo vedremo cammin facendo. È una partita bella, da vincere. Ma la partita più importante di questo fine campionato è stata quella di domenica scorsa a Verona". Bremer invece ha parlato di futuro: "La Juventus galleggia da 6 anni, io ne ho 29 e voglio vincere, non posso aspettare".